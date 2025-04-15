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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Miguel Mendez ile Anlaştı

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İspanyol antrenör Miguel Mendez ile anlaşarak yeni bir döneme girdi. Mendez, İspanya Kadın Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapıyor ve birçok uluslararası başarıya sahip.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İspanya Kadın Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan İspanyol antrenör Miguel Mendez ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, şu an İspanya Kadın Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa Şampiyonluğu bulunan İspanyol antrenör Miguel Mendez ile anlaşmaya varmıştır. 2001 yılında antrenörlük kariyerine başlayan Mendez, şu ana kadar 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 3 İtalya Ligi Şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası, 4 Rusya Ligi Şampiyonluğu kazandı. Başarılı antrenör, İspanya Milli Takımı ile 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda final oynayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Miguel Mendez'e 'Ailemize hoş geldin!' diyor, hedeflerimiz yolunda nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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