Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı İtalya'da mağlup oldu

SALON: Palazzetto Livio Romare

HAKEMLER: Josip Jurcevic (Hırvatistan), Blaz Zupancic (Slovenya), Franko Gracin (Hırvatistan)

BERETTA FAMILA SCHIO: Bestagno 7, Crippa, Guirantes 21, Keys 10, Parks 11, Juhasz 3, Penna 3, Sivka, Sottana 14, Verona 6

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDING: Howard 10, McBride 9, Meesseman 18, Alperi Onar 9, Sevgi Uzun 4, Anderson 17, Laksa, Milic

1'İNCİ PERİYOT: 15-17

DEVRE: 26-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-49

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague A Grubu 11'inci haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio takımına 75-67 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi İtalya ekibinde 21 sayıyla Arella Guirantes oldu. Sarı-lacivertlilerde ise Emma Meesseman 18 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe gruptaki 2'nci mağlubiyetini alırken, Beretta Famila Schio ise 7'nci galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, Kadınlar EuroLeague A Grubu 12'nci haftasında 17 Ocak Çarşamba günü evinde Polonya temsilcisi UMCS Lublin'i ağırlayacak.