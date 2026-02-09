Haberler

Fenerbahçe'den Jhon Duran açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, forvet oyuncusu Jhon Duran'ın Rus ekibi Zenit'e sezon sonuna kadar kiralandığını ve sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kulüp, Duran'a emekleri için teşekkür etti.

RUS ekibi Zenit'in, Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiralandığını duyurmasının ardından Sarı-lacivertli kulüpten de bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Jhon Duran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Jhon Duran'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklanan Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Hasan Şaş, Galatasaraylı taraftarların çok beğendiği isme salladı: 30 milyon Euroluk topçu değil

G.Saraylıların çok beğendiği isme salladı: 30 milyonluk topçu değil
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camları kırdı, herkes saldıracağını düşünürken bambaşka bir şey yaptı
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

Attığı golle tüm dünya Hyeong-Gyu Oh'u konuşuyor
Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu

Kontak açıkken tekerleğe tekme atmasının bedeli ağır oldu