Fenerbahçe'den Jhon Duran açıklaması
Fenerbahçe, forvet oyuncusu Jhon Duran'ın Rus ekibi Zenit'e sezon sonuna kadar kiralandığını ve sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kulüp, Duran'a emekleri için teşekkür etti.
RUS ekibi Zenit'in, Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiralandığını duyurmasının ardından Sarı-lacivertli kulüpten de bir açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Jhon Duran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.
Jhon Duran'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor