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Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

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Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho ile anlaştığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı konuşuluyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon topladığı 99 puanla ligi 2. sırada bitiren ve sezonu kupasız kapatan Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmen yollar ayrıldı.

YOLLAR AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, teknik direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı.

MOURİNHO İLE ANLAŞTILAR

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı konuşuluyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho İsmail Kartal Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (9)

hüseyin akgül:

gerçekten yazık olmuş adam kötü değildiki galatasaray çok iyiydi

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Murat Yıldırım:

Tff de iyiydi :)

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Abdullah KARAMAN:

süper seneye yine şampiyonuz. ,5. yıldız geliyor.

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Süleyman Kayserili:

Bir türlü takım olmayı başaramayan Fenerbahçe

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Serkan GÜNGÖREN:

HAYIRLISI OLSUN

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Yorumların Efendisi:

İsmail Kartal bir FB. taraftarı olarak bana güven vermiyordu, futbolcusu ne yapsın. Son derece doğru çok geç kalınmış bir hamle.

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Temha Arak:

fener gene yanlis yapti

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Goethegitme:

Ismail hakediyor,çağrılsın yine gelir.

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Baybars ATABEY61:

Bu durumu kabul edemiyorum, İsmail hocaya yapılan al..... ca bir olaydır vefasızlıktır. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, geçen sene adamı haç dan acilen getirip takımın başına geçirdin, bu takımla muhteşem bir puan topladı ve kapı önüne koydunuz, en azından morinyo nün yardımcısı yapabilirdin, sizde vefa yokmuş.

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