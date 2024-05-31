Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin Jose Mourinho ile anlaştığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı konuşuluyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon topladığı 99 puanla ligi 2. sırada bitiren ve sezonu kupasız kapatan Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmen yollar ayrıldı.
YOLLAR AYRILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli takım, teknik direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı.
MOURİNHO İLE ANLAŞTILAR
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı konuşuluyor.