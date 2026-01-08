Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya sakatlıktan uzak bir sezon dileğinde bulundu.
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya kiraladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor