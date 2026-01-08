Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." denildi.