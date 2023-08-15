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Fenerbahçe ile Yunan ekibi anlaştı! Willian Arao'nun yeni takımının açıklanması an meselesi

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Fenerbahçe'de Willian Arao, Panathinaikos yolcusu. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Brezilyalı futbolcu kısa süre içerisinde Yunan ekibine imza atacak.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Willian Arao, Panathinaikos'a imza atıyor. Sarı-lacivertliler ile Yunan ekibi anlaşmaya vardı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan deneyimli ön liberonun Yunan ekibine imza atması an meselesi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Panathinaikos, Willian Arao transferi için anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcu yeni sezonda Yunan ekibinin formasını giyecek.

45 MAÇA ÇIKTI

Jorge Jesus döneminde transfer edilen Willian Arao, Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asist katkısı sağlarken. 5 kez de sarı kart gördü.

Fenerbahçe ile Yunan ekibi anlaştı! Willian Arao'nun yeni takımının açıklanması an meselesi

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Willian Arao Fenerbahçe Spor Haberler

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