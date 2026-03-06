Haberler

Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya

Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Kostic'i transfer etmek için karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki kulüp, Juventus ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Filip Kostic için devreye girdi.

JUVENTUS'TA GELECEĞİ BELİRSİZ

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giydikten sonra Juventus'a geri dönen Sırp sol bek Filip Kostic'in İtalyan ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncuyla henüz yeni kontrat görüşmelerinin başlamadığı öne sürüldü.

Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya geldi

FENERBAHÇE VE BENFICA DEVREDE

Tuttomercatoweb'in haberine göre Juventus'taki dört yıllık döneminin ardından haziran ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunan Kostic'e Fenerbahçe talip oldu. Sırp futbolcuyla ilgilenen bir diğer kulübün ise Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DE PARLAMIŞTI

33 yaşındaki sol bek, Mourinho'nun Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2024-2025 sezonunda sarı-lacivertli formayla 35 maça çıkmış ve 2 gol, 9 asistlik katkı sağlamıştı. Bu sezon Juventus formasıyla 20 karşılaşmada 508 dakika süre alan Kostic, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Hamza Temur
Haberler.com
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu! Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini

Derbi hakkında o da tahminini yaptı
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Bir savaş da onların arasında çıktı: Dövmezsem şerefsizim
Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu! Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Ünlüleri birbirine düşüren kavgaya Ebru Gündeş de girdi

Ve Ebru Gündeş de geldi! Kavgayı alevlendirecek sözler