Fenerbahçe ile Galatasaray Arasında Golsüz Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada Abdulkerim'in kafayla indirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Kerem Demirbay'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
29. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Tadic'in içeri çevirdiği topu Galatasaray savunması kafayla uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Crespo'nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
43. dakikada sol taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu kafayla uzaklaştırdı. Ceza yayının yanında topun sahibi olan Kerem Demirbay'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden az farklı auta gitti.
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Oosterwolde, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Tadic, Szymanski, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kent, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, King, Umut Nayir, Batshuayi
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, Tete, Ndombele, Zaha, Halil Dervişoğlu, Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kart: Osayi (Fenerbahçe) - İSTANBUL