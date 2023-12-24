Fenerbahçe ile Galatasaray Arasında Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada Abdulkerim'in kafayla indirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Kerem Demirbay'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Tadic'in içeri çevirdiği topu Galatasaray savunması kafayla uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Crespo'nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada sol taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu kafayla uzaklaştırdı. Ceza yayının yanında topun sahibi olan Kerem Demirbay'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden az farklı auta gitti.

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Oosterwolde, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Tadic, Szymanski, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kent, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, King, Umut Nayir, Batshuayi

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, Tete, Ndombele, Zaha, Halil Dervişoğlu, Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kart: Osayi (Fenerbahçe) - İSTANBUL