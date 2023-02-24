Sevilla cephesinden Fenerbahçe eşleşmesine ilk tepki: Rövanş maçının sahamızda olmasını tercih ederdim

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler ile eşleşen Sevilla'da sportif direktör Monchi kurayı değerlendirdi. İspanyol futbol adamı, kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Rahatsız olduğu tek konuyu dile getiren Monchi, "Rövanş maçlarının Sevilla'nın sahasında olmasını tercih ederdim." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nu lider bitirerek son 16 turuna kalan Fenerbahçe, İspanyol takımlarından Sevilla ile eşleşti. Sevilla'nın sportif direktörü Monchi sıcağı sıcağına kurayı değerlendirdi. İspanyol futbol adamı, kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

"RÖVANŞ MAÇLARININ SAHAMIZDA OLMASINI TERCİH EDERDİM"

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, eşleşmeyi yorumladı. İspanyol futbol adamı, "Bu tür maçlar için tecrübeli oyuncuları var. Rövanş maçlarının Sevilla'nın sahasında olmasını tercih ederdim ama deplasmanda sonuç almaya çalışacağız. Umarım Rekik ve Balde, Fenerbahçe maçına yetişir. İlk maçtan iyi sonuç almak istiyoruz." dedi.

"TANINMIŞ FUTBOLCULARI VAR"

Fenerbahçe'nin futbolcularını da öven futbol adamı, "Fenerbahçe'nin tanınmış futbolcuları var. Macar stoper Attila Szalai'ye sahipler ve Batshuayi de takımlarında oynuyor. Ayrıca ünlü bir kalecileri var. Altay Bayındır Türk futbolunun en iyi kalecilerinden biri." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞTIK VE KAYBETTİK"

Öte yandan İspanyol ekibinin başkan yardımcısı Jose Maria del Nido Carrasco da eşleşmeyi değerlendirdi. Carrasco, "Geleneğe sahip bir takım. Avrupa'da maçları büyük bir tutkuyla oynayan, coşkulu bir taraftarları var. 15 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yle karşılaştık ve kaybettik. İyi bir takım, mağlup edilmesi zor ve deneyimli bir teknik direktörleri var. Özellikle de Valencia ve Batshuayş gibi iki önemli gol silahları var." dedi.