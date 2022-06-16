Fenerbahçe ile anlaşan Henrique sakatlandı! O anın görüntüleri herkesi korkuttu - Haberler

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Fenerbahçe ile anlaşan Henrique sakatlandı! O anın görüntüleri herkesi korkuttu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe ile anlaşan Henrique sakatlandı! O anın görüntüleri herkesi korkuttu

Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan ve anlaşma aşamasına gelinen Bruno Henrique, Flamengo'nun Cuiaba'yı konuk ettiği maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında olan ve imza aşamasına gelinen Flamengo'nun yıldızı Bruno Henrique, dün oynadığı maçta sakatlandı. Henrique, Brezilya Serie A'da Flamengo'nun Cuiaba'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın 22. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan Bruno Henrique, yerini Vitinho'ya bıraktı.

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Sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Henrique'nin kulübü Flamengo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise dizinden sakatlanan Bruno Henrique'nin son durumunun yapılan kontrollerden sonra netlik kazanacağını belirtti.

Fenerbahçe ile anlaşan Henrique sakatlandı! O anın görüntüleri herkesi korkuttu

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Fenerbahçe Flamengo Spor Haberler

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