Fenerbahçe için elini taşın altına koydu! Arda Güler'in cevabı taraftarı havalara uçuracak

Fenerbahçe, Arda Güler ve ailesiyle '1500 dakikayı doldurmazsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesinin kaldırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de son dönemde adı transfer söylentilerine adı karışan Arda Güler konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç oyuncunun ailesi ile Ali Koç bir toplantı gerçekleştirdi.

MADDE KALKIYOR

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Arda Güler'in aynı zamanda menajerliğini de yapan babası Ümit Güler ile Başkan Ali Koç kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Ümit Güler, görüşmede 1500 dakikalık maddeyle alakalı bir sorun çıkarmayacaklarını yönetime iletti. Baba Güler ayrıca Fenerbahçe yönetiminin kabul etmeyeceği hiçbir anlaşmaya imza atmayacaklarını da başkana bildirdi.

BİRLİKTE HAREKET EDİLECEK

Arda Güler'in kariyeri konusunda Güler ailesi Fenerbahçe yönetimiyle birlikte hareket edecek. Bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncunun sözleşmesinde yer alan ve polemiklere neden olan 1500 dakika konusu gündemden kalkmış oldu.

EN AZ BİR YIL DAHA

Sarı-lacivertli yönetim Arda'yı en az bir yıl daha takımda tutmak istiyor. Ama kulübe genç yıldız için gelecek olan teklifler aile ile birlikte değerlendirilip, karar alınacak.