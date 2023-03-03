Fenerbahçe, "Hükümet istifa" sloganları sonrası seyirden men cezası alan taraftarlarına sahip çıktı

Konyaspor maçında tribünde "Hükümet İstifa" sloganları atan bazı Fenerbahçe taraftarlarına "Spor müsabakalarını seyirden men" tebligatları gelmeye başlamıştı. Sarı-lacivertli kulüp konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz ile koordineli olarak çalışmalara başladı. Bu bağlamda ülke genelindeki 40 Fenerbahçeli avukatla hukuki destek verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında Fenerbahçe tribünlerinde "Hükümet istifa" sloganları atılmıştı. Bunun üzerine slogan atanlara "Spor müsabakalarını seyirden men" tebligatları gitmeye başladı. Fenerbahçe konuya ilişkin açıklama yaparak, taraftarlarına hukuki destek vereceğini açıkladı.

FENERBAHÇE, TEBLİGATLAR SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçemizin geçtiğimiz hafta sonu Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta tribünlerde yaşanan bazı tezahüratlar sonrasında taraftarlarımıza 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanun kapsamında "spor müsabakalarını seyirden men" tebligatları gelmeye başlamıştı. Süreci yakından takip eden Kulübümüz, resmi akredite derneklerimizden biri olan Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz ile koordineli olarak çalışmalara başladı. Bu bağlamda ülke genelindeki 40 Fenerbahçeli avukatla hukuki destek verilmektedir.

TARAFTARA ÇAĞRI

Değerli taraftarlarımızın, kendilerine gelen tebligatlar ile ilgili hukuki sürecin takibi için aşağıda yer alan mail üzerinden bizimle iletişime geçmelerini rica ederiz.

Mail: hukukdestek@fenerbahce.org