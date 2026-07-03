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Fenerbahçe, Hollandalı oyuncu Nathan Ake'yi transfer etti

Fenerbahçe, Hollandalı oyuncu Nathan Ake'yi transfer etti
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Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Hollandalı stoper Nathan Ake ile sözleşme imzaladı. Ake, 12 kupa kazandığı İngiliz ekibinden ayrılarak sarı-lacivertli takıma katıldı.

Fenerbahçe, Hollandalı stoper Nathan Ake'yi transfer etti.

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Nathan Ake ile anlaştı. Sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncu ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 2020 yılından itibaren İngiltere ekibi Manchester City forması giyen Ake, 177 maçta görev alırken 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere, 12 kupa kazandı.

Hollanda Milli Takımı forması da giyen Nathan Ake, 2026 Dünya Kupası'nda 3 maçta görev yaptı.

Fenerbahçe, transfere ilişkin yaptığı açıklamada oyuncunun izin sürecinin ardından Avusturya kampında takıma katılacağını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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