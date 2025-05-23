Fenerbahçe Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Hatayspor Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı çalışmayla Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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