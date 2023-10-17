Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan oyuncular antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri pas çalışmalarının devamında yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL