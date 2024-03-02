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Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 7 değişiklikle sahaya çıktı

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçında son maça göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. İrfan Can Eğribayat yerine kaleyi Livakovic'e emanet etti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, son maça göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek organizasyona veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, kaleyi İrfan Can Eğribayat yerine yeniden Livakovic'e emanet etti.

Mert Müldür, Bonucci, Zajc, Batshuayi ve Krunic'in yedeğe çekildiği, Serdar Aziz'in ise kadroda yer almadığı Fenerbahçe'de, bu oyuncuların yerine Becao, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan ve Dzeko tercih edildi.

Fenerbahçe sahaya Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic ve Dzeko ilk 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Bonucci, Oosterwolde, Mert Müldür, Ahmet Necat Aydın, Krunic, Zajc, Fred, Serdar Dursun ve Batshuayi yer aldı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ve Joshua King ile sarı kart cezalısı Alexander Djiku kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Fred, yedekler arasında yer aldı.

Hatayspor 3 maçtır galibiyete hasret

Ligdeki son 3 karşılaşmadan 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Hatayspor'da sakatlığı süren Aburjania ile sarı kart cezalısı Kilama kadroda yer almadı.

TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenildikleri lig maçına göre ilk 11'de geniş rotasyon yapan teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe karşısında Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Maksimovic, Recep Burak Yılmaz, Ghoulam, Mehdi, Matondo, Sousa, Rivas, Dele-Bashiru ve Halil Dervişoğlu'na şans verdi.

Tribünler doldu

Karşılaşmaya ilgi gösteren taraftarlar, Mersin Stadyumu'ndaki tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

Hataysporlu futbolcular sahaya, Vergi Haftası'nı kutladıkları pankartla çıktı.

Kaynak: AA / Spor

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