Fenerbahçe Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Göztepe Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına sabah antrenmanıyla başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma, koordinasyon çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

FENERBAHÇE, 16 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile oynayacağı Süper Lig 2'nci hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve reaksiyon koşuları ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, idmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Feyenoord maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde forma giyen futbolcular rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

26 ilde yapılan seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları

'Topuklu efe'yi zora sokacak mahkeme kayıtları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.