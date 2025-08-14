Fenerbahçe, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Feyenoord ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından bir günlük izin yapan sarı-lacivertliler, antrenmanlarına devam ediyor.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 12 Ağustos Salı günü Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşan sarı-lacivertliler, dünü izinli geçirdi.

Göztepe müsabakasının hazırlıklarına bugün başlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde çalıştı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma, koordinasyon ve reaksiyon koşularının ardından yapılan pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Feyenoord maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde forma giyen futbolcular, yenilenme programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
