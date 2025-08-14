Fenerbahçe, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve reaksiyon koşuları ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, idmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Feyenoord maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde forma giyen futbolcular, rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

