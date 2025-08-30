Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçı İçin Antrenmanlarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek. - İSTANBUL