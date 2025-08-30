Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçı İçin Antrenmanlarını Tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlarını tamamladı. Antrenman ısınma, koordinasyon ve taktik çalışmalarla geçti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor