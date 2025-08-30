Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesi için hazırlıklarını tamamladı. Takım, antrenmanlarını taktiksel ve bireysel programlarla sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı.
İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.
Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya gidecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor