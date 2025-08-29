Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, antrenmanlarına başladı. Antrenmanın salonda core hareketleriyle başladığı belirtilirken, futbolcuların hazırlıklarını tamamlayacağı ifade edildi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi.

Isınma, çabukluk, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.

Benfica maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenmeyle tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız Tilbe'den Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığına ilk yorum

Herkesin konuştuğu ayrılığa Yıldız Tilbe'den ilk yorum geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.