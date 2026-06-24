Fenerbahçe, genç yetenek Amara Diouf ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Senegalli genç futbolcu Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon kadro yapılanmasını sürdürürken, gelecek vadeden bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler bu kapsamda Senegalli futbolcu Amara Diouf ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'den transferle ilgili resmi internet sitesiden yapılan açıklamada, "Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı. Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir. Kulübümüz, Amara Diouf'u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır. Amara Diouf'a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı