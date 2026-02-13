Haberler

Fenerbahçe boksta olimpik sporcu peşinde

Fenerbahçe boksta olimpik sporcu peşinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Boks Şube Sorumlusu Atagün Yalçınkaya, genç boks sporcularını olimpiyat şampiyonu yapmak için çaba harcadıklarını ve kulübün imkanlarını Anadolu'daki yetenekli sporculara sunacaklarını ifade etti. 2028 Los Angeles Olimpiyatları hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Boks Şube Sorumlusu Atagün Yalçınkaya, genç yetenekleri keşfederek "olimpiyat şampiyonu" sporcular yetiştirmek istediklerini söyledi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 16 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalya kazanan sarı-lacivertli sporcuları takip eden Yalçınkaya, AA muhabirine, Türk boksuna hizmet etmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki boks salonunu revize ederek "5 yıldızlı" salon haline getirdiklerini aktaran Yalçınkaya, Fenerbahçe'yi Türk boksunun lokomotifi niteleyerek Türkiye Şampiyonasına 46 sporcuyla katıldıklarını vurguladı.

Yalçınkaya, "Fenerbahçe özellikle Türk boksuna yaptığı yatırımlarla çok büyük işler yapıyor. Bizler de Anadolu'da yetenekli ve imkanı olmayan sporcularımıza Fenerbahçe Spor Kulübünün imkanlarını sağlamaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Gelişime açık ve geleceği parlak sporcuları Fenerbahçe desteği sağlamak istediklerini anlatan Yalçınkaya, "Bizim için en büyük amaç olimpiyat madalyası. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp olmak her zaman hedefimiz. Fenerbahçe bu bağlamda dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bunu da katlayarak sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Tek hedef, 2028 Los Angeles

Anadolu'nun farklı köşelerinde imkanı olmayan kulüplere ve sporculara imkan sağlamak istediklerini vurgulayan Yalçınkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporculara maddi ve manevi anlamda nasıl fayda sağlarız, Türkiye'nin dört bir yanındaki sporculara nasıl el atarız, onları nasıl olimpiyat ruhu ve sporcu ahlakıyla yetiştirebilir ve milli takımlara gönderebilirizin peşindeyiz. Tek hedefimiz 2028'de Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlar. Boks Şubesi olarak, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak olimpiyatlara en çok sporcuyu gönderme durumumuz söz konusu. Ayrıca sporcu gönderdiğimiz gibi inşallah olimpiyat altını da hedefliyoruz, hem kadınlarda hem de erkeklerde. Bu bağlamda bizim için en önemli serüven şu anda olimpiyat yolculuğu."

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Spor
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu

Kent felaketi yaşıyor! Telef olmuş dana kıyıya vurdu
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Bu cesaret nereden geliyor? Galatasaray taraftarına yaptığına bakın
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar! Yürürlükten kaldırdı