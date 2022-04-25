Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maçlar oynandı. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Spor