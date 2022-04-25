Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maçlar oynandı. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş çalışmalarını salonda sürdürürken; sakatlıkları süren Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai'nin tedavilerine devam edildi.

Sarı lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Can Bartu, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title