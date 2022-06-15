Fenerbahçe'den gece yarısı transferi! Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın eski yıldızını resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın (Armindo Tue Na Bangna) kiralık olarak transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

"İSTANBUL'A GELECEK"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir."

2013'TE GALASATARAY'A GELMİŞTİ

2013 yılında 10 milyon euro karşılığında Galatasaray formasıyla Türkiye'ye adım atan 27 yaşındaki Bruma, 2017'de RB Leipzig'e 12.5 milyon euroya gitmişti. Bruma Galatasaray formasıyla 57 maçta oynadı, 12 gol attı. Bruma, son olarak formasını giydiği PSV'de ise 47 maçta 9 gol attı.

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