Fenerbahçe, Galatasaray'ın da çok istediği golcüyü kaptı! Joao Pedro imza için geliyor

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da renklerine bağlamak istediği Joao Pedro transferini bitirmeye artık çok yakın.

KADROYA ALINMADI

Sporx'in Tutto Cagliari'den aktardığı habere göre, sarı lacivertlilerin transferinde son aşamaya geldiği Joao Pedro Cagliari'nin yerel bir İtalyan takımıyla oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna alınmadı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE İSTANBUL'A GELECEK

Haberde Joao Pedro'nun kısa süre içinde İtalya'dan ayrılarak Fenerbahçe ile uzun süreli bir anlaşma yapmak için Türkiye uçacağı belirtildi. İmzalar atılmadan net bir şey söylenmese de oyuncunun Fenerbahçe ile kesin olarak anlaştığı ve Brezilyalı'nın kısa süre içinde sarı lacivertliler için sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Fenerbahçe, Cagliari ile 5 milyon euro bonservis artı 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı, oyuncu ile de 3 yılda toplam 7.7 milyon euroya el sıkışıldı.

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