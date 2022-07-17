Fenerbahçe, Galatasaray'ın da çok istediği golcüyü kaptı! Joao Pedro imza için geliyor
- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya çok yakın olduğu Joao Pedro, Cagliari'nin hazırlık maçı kadrosuna alınmadı. Transfer görüşmelerinde artık son aşamaya geçilen Brezilyalı futbolcuyu, sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor. 30 yaşındaki golcüyü Galatasaray da kadrosuna katmak için uzun süre çaba sarf etmişti.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da renklerine bağlamak istediği Joao Pedro transferini bitirmeye artık çok yakın.
KADROYA ALINMADI
Sporx'in Tutto Cagliari'den aktardığı habere göre, sarı lacivertlilerin transferinde son aşamaya geldiği Joao Pedro Cagliari'nin yerel bir İtalyan takımıyla oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna alınmadı.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE İSTANBUL'A GELECEK
Haberde Joao Pedro'nun kısa süre içinde İtalya'dan ayrılarak Fenerbahçe ile uzun süreli bir anlaşma yapmak için Türkiye uçacağı belirtildi. İmzalar atılmadan net bir şey söylenmese de oyuncunun Fenerbahçe ile kesin olarak anlaştığı ve Brezilyalı'nın kısa süre içinde sarı lacivertliler için sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.
3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK
Fenerbahçe, Cagliari ile 5 milyon euro bonservis artı 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı, oyuncu ile de 3 yılda toplam 7.7 milyon euroya el sıkışıldı.