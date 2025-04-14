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Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 Yenerek Finale Yükseldi

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 Yenerek Finale Yükseldi
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Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve finale yükseldi.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve finale yükseldi.

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge (L), (Magdalena Stysiak, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy)

Galatasaray: Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), (Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

Setler: 23-25, 25-20, 16-25, 25-13, 15-9

Süre: 124 dakika (28, 28, 27, 24, 17) - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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