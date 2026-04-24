Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 31. hafta maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

