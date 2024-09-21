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Fenerbahçe, Galatasaray Derbisinde 2 Değişiklikle Sahaya Çıktı

Fenerbahçe, Galatasaray Derbisinde 2 Değişiklikle Sahaya Çıktı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk ederken, Teknik Direktör Jose Mourinho, Kasımpaşa maçına göre 11'de iki değişiklik yaptı. Edin Dzeko, kaptanlık pazubandıyla sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk ederken, Teknik Direktör Jose Mourinho, son oynanan Kasımpaşa müsabakası 11'ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Kasımpaşa maçının 11'ine göre Galatasaray karşısında 2 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Alexander Djiku, Rodrigo Becao'nun yerine görev alırken, Youssef En-Nesyri'nin yerine Edin Dzeko şans buldu.

Edin Dzeko, formasına kavuştu

Süper Lig'de oynanan ilk 4 maçta sahaya 11'de çıkan, milli ara sonrası ise Kasımpaşa maçında yedek başlayan Edin Dzeko, Galatasaray derbisiyle birlikte formasına kavuştu. Dzeko, kaptanlık pazubandıyla sahadaki yerini aldı.

Sarı-lacivertlilerde 7 eksik

Sakatlığını atlatarak bireysel çalışmalara başlayan Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra Bartuğ Elmaz, Filip Kostic, Levent Mercan, Osman Ertuğrul Çetin, Ryan Kent, Yusuf Akçiçek teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısına; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Youssef En Nesyri, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun ise yedek bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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