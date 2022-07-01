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Son dakika haber: Hull City, Ozan Tufan'ın transferini resmen açıkladı

AA - Kemal Çolak - Spor
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Son dakika haber: Hull City, Ozan Tufan'ın transferini resmen açıkladı

Son dakika spor haberi: İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Futbol A takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan, İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

AA / Kemal Çolak - Spor

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