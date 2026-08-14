Fenerbahçe, Fred ile Yollarını Ayırdı
Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında oyuncuya emekleri için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.
FENERBAHÇE, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'e veda etti.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılan isimler de belli oluyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı Fred için veda mesajı yayımlayan sarı-lacivertliler, emekleri için tecrübeli orta saha oyuncusuna teşekkür etti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos ile yollarını ayırmıştır. 2023-24 sezonundan bu yana Çubuklu formamızı başarıyla taşıyan Fred Santos'a, kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun, Frederico Rodrigues de Paula Santos" ifadeleri kullanıldı.