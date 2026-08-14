Haberler

Fenerbahçe, Fred ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe, Fred ile Yollarını Ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında oyuncuya emekleri için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

FENERBAHÇE, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'e veda etti.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılan isimler de belli oluyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı Fred için veda mesajı yayımlayan sarı-lacivertliler, emekleri için tecrübeli orta saha oyuncusuna teşekkür etti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos ile yollarını ayırmıştır. 2023-24 sezonundan bu yana Çubuklu formamızı başarıyla taşıyan Fred Santos'a, kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun, Frederico Rodrigues de Paula Santos" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkışlar Arda'ya! Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı
SPK kriptoda türev işlemleri yasakladı, Crypto.com “opsiyon” ürününü Türkiye’ye açtı

SPK kriptoda türev işlemleri yasakladı, Crypto.com “opsiyon” ürününü Türkiye’ye açtı
Ehliyetsiz sürücüye 550 bin TL ceza

Bakmayın masum gibi durduğuna yaptıkları 'pes' dedirtecek cinsten

Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak

Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek gururla sunar!

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...