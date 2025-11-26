Fenerbahçe, Ferencvaros Maçına Hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski, idmanda yer almadı. Her iki futbolcu da yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Isınma koşuları ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktiği üzerine çalıştı.

Fenerbahçe-Ferencvaros mücadelesi, yarın saat 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak.