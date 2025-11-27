Fenerbahçe, Ferencvaros ile 1-1 Berabere Kaldı

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20: 45'te başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Konuk takım Ferencvaros, 66. dakikadabernabas Varga'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'ye beraberliği getiren gol 69. dakikada Talisca'dan geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahça sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.