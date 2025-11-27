Haberler

Fenerbahçe, Ferencvaros ile 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Varga'nın golüyle öne geçen Ferencvaros'a, Fenerbahçe Talisca'nın 69. dakikada attığı golle karşılık verdi.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği  Ferencvaros ile  1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20: 45'te başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Konuk takım Ferencvaros, 66. dakikadabernabas  Varga'nın golüyle 1-0  öne geçti. Fenerbahçe'ye beraberliği getiren gol  69. dakikada Talisca'dan geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahça sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
