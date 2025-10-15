Haberler

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr ile oynayacağı maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Tedesco yönetimindeki idman, core çalışmalarıyla başlayıp, sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti.

FENERBAHÇE, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi

İşte Buldan'ın Meclis kürsüden ismini vererek teşhir ettiği vekil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.