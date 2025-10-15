Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr ile oynayacağı maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Tedesco yönetimindeki idman, core çalışmalarıyla başlayıp, sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor