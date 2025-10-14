Haberler

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmana Ertan Torunoğulları ve Devin Özek de katıldı.

FENERBAHÇE, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenmanı Fenerbahçe Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek de takip etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dayanıklılık koşuları ve taktiksel bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.