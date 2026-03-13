Fenerbahçe'nin Süper Lig'de namağlup serisi 26. haftada bitti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde 25 hafta yenilgisiz geçtikten sonra ilk kaybını aldı. Fenerbahçe, 17 Mart'ta Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu yenilgiyle birlikte ligde bu sezon ilk kez kaybetti. Sezona Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan ve eylül ayı itibarıyla Domenico Tedesco yönetiminde devam eden Fenerbahçe, 25 haftalık süreci yenilgisiz kapattı. Kanarya, bu süreci 16 galibiyet, 9 beraberlikle geçti.

Ligin 20. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'u mağlup ederek 20 yıl sonra ilk 20 haftayı yenilgisiz kapatan sarı-lacivertliler, 2025-2026 sezonu itibarıyla bu rekorunu geliştirdi. Tedesco'nun öğrencileri ilk mağlubiyetini kırmızı-siyahlılar karşısında alarak bu ünvanını kalan haftalara taşıyamadı.

Fenerbahçe, 17 Mart Salı günü Kadıköy'de Gaziantep FK ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
