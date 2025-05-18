Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 Mağlup Ederek 3 Puanı Kazandı

- Trendyol Süper Lig : Fenerbahçe : 2 - Eyüpspor : 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada savunmada Djiku'nun kaptırdığı topta araya giren Emre Mor pasını Thiam'a çıkardı. Bu oyuncunun altıpasın sağ tarafında dönüp yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

60. dakikada En-Nesyri ile verkaç yapan Talisca'nın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta savunmadan seken topa penaltı noktası gerisinde Oğuz Aydın'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kurtardı.

75. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Tadic'in çevirdiği topa ön direkte Dzeko'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

84. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko, rakibini geçerek ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'in üzerinden ağlara gitti. 2-0

90+4. dakikada sağ taraftan Caner Erkin'in yaptığı ortada altıpas üzerinde Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında altıpas üzerinde topu önünde bulan Umut Meraş, boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

Hakemler: Ozan Ergün, Bersan Duran, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski (Levent Mercan dk. 79), Oğuz Aydın (Osayi-Samuel dk. 70), Tadic (Burak Kapacak dk. 88), Talisca (Yusuf Akçiçek dk. 88), En-Nesyri (Dzeko dk. 70)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın (Ruben Vezo dk. 64), Claro, Umut Meraş, Stepanenko, Ampem, Yalçın Kayan (Hamza Akman dk. 88), Emre Mor (Emre Akbaba dk. 64), Thiam (Caner Erkin dk. 73), Umut Bozok

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Muhammed Bikran Tetik, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Hüseyin Maldar, Recep Niyaz

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: En-Nesyri (dk. 32), Dzeko (dk. 84) (Fenerbahçe), Umut Meraş (dk.