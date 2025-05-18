Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 Mağlup Ederek 3 Puanı Kazandı

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 Mağlup Ederek 3 Puanı Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe'nin gollerini Dzeko ve En-Nesyri atarken, Eyüpspor'un tek golü Umut Meraş'tan geldi.

- Trendyol Süper Lig : Fenerbahçe : 2 - Eyüpspor : 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada savunmada Djiku'nun kaptırdığı topta araya giren Emre Mor pasını Thiam'a çıkardı. Bu oyuncunun altıpasın sağ tarafında dönüp yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

60. dakikada En-Nesyri ile verkaç yapan Talisca'nın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta savunmadan seken topa penaltı noktası gerisinde Oğuz Aydın'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kurtardı.

75. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Tadic'in çevirdiği topa ön direkte Dzeko'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

84. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko, rakibini geçerek ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'in üzerinden ağlara gitti. 2-0

90+4. dakikada sağ taraftan Caner Erkin'in yaptığı ortada altıpas üzerinde Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında altıpas üzerinde topu önünde bulan Umut Meraş, boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

Hakemler: Ozan Ergün, Bersan Duran, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski (Levent Mercan dk. 79), Oğuz Aydın (Osayi-Samuel dk. 70), Tadic (Burak Kapacak dk. 88), Talisca (Yusuf Akçiçek dk. 88), En-Nesyri (Dzeko dk. 70)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın (Ruben Vezo dk. 64), Claro, Umut Meraş, Stepanenko, Ampem, Yalçın Kayan (Hamza Akman dk. 88), Emre Mor (Emre Akbaba dk. 64), Thiam (Caner Erkin dk. 73), Umut Bozok

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Muhammed Bikran Tetik, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Hüseyin Maldar, Recep Niyaz

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: En-Nesyri (dk. 32), Dzeko (dk. 84) (Fenerbahçe), Umut Meraş (dk.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES GÜMÜŞ - Spor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Geceye damga vuran görüntü
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

Şampiyonluk maçında penaltının başına geçti
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı Türk şarkıcı, ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı

Maç biter bitmez Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.