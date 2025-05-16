Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı, ardından taktiksel idmanlarla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor ile 18 Mayıs Pazar günü Ülker Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıktan sonra, taktiksel ve bireysel idmanlarla antrenmanı noktaladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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