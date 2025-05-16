Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor ile 18 Mayıs Pazar günü Ülker Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıktan sonra, taktiksel ve bireysel idmanlarla antrenmanı noktaladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.