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Fenerbahçe, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 36'ncı haftasında karşılaşacağı Eyüpspor maçı öncesinde antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, core hareketleri, ısınma, koordinasyon, çabukluk çalışmaları ve çift kale maçlar yaptı.

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında 18 Mayıs Pazar günü Eyüpspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı pas çalışmaları ve çift kale maçlarla tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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