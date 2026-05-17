Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Eyüpspor: 2 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. İlk yarı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Goller Mateusz Legowski (dk. 17) ve Metehan Altunbaş'tan (dk. 36) geldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren İsmail'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Jankat, gole izin vermedi.

17. dakikada Umut Bozok'un ceza yayı gerisinden pasında Mateusz Legowski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mert'in sağından ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada Bedirhan'ın uzaklaştırdığı topa hareketlenen Metehan, Mert Müldür'ü çalımladıktan sonra ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelere yolladı. 0-2

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Fred, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yağız Fikri Şen, Levent Mercan, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Kamil Efe Üregen, Adnan Efe Fettahoğlu, Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Bedirhan Özyurt, Luccas Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter, Denis Radu, Mateusz Legowski, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Umut Bozok

Yedekler: Marcos Felipe, Anıl Yaşar, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Dorin Rotariu, Emre Akbaba, Charles-Andre Raux Yao, Ismaila Manga, Lenny Pintor, Abdou Sy

Teknik Direktör: Atila Gerin

Goller: Mateusz Legowski (dk. 17), Metehan Altunbaş (dk. 36) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Anthony Musaba (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
