Fenerbahçe Euroleague Şampiyonluğunu Taraftarla Kutladı

Fenerbahçe Euroleague Şampiyonluğunu Taraftarla Kutladı
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague şampiyonluğunu taraftarlarıyla Bağdat Caddesi'nde coşkuyla kutladı. Takım, üstü açık otobüsle geçiş yaparken binlerce taraftar marşlar ve meşalelerle destek verdi.

- Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı

Bağdat Caddesi'nde muhteşem karşılama

İSTANBUL - Fenerbahçe Beko, THY Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı. Bağdat Caddesi'nde üstü açık otobüsle tur atan sarı-lacivertliler binlerce taraftarla coşkuyu yaşadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe, şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertliler dün kupayla İstanbul'a gelirken, bugün de kulüp tarafından kutlama etkinliği düzenlendi. Takımın maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu önünde üstü açık otobüse binen sporcular ve teknik heyet, yoğun güvenlik önlemleri altında çıkış yaptı.

Bostancı üzerinden Bağdat Caddesi'ni turlayan Fenerbahçe'ye binlerce taraftar eşlik etti. Taraftarların tıklım tıklım doldurduğu caddede, meşaleler de yanarken marşlar ve besteler söylendi.

Takım otobüsünün geçişi esnasında coşku doruğa ulaşırken, oyuncular da otobüs üzerinden kutlamalara katıldı.

Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde turunu tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor
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