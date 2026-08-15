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Fenerbahçe, Eryaman Stadı’nda

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Eryaman Stadı’na geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Eryaman Stadı'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 21.30'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu karşılaşma için kamp yaptıkları otelden müsabakanın oynanacağı Eryaman Stadyumu'na geldi. Kanarya, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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