Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Mustafa Cengiz'i transfer etti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Mustafa Cengiz'i transfer etti
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Mustafa Cengiz'i yeni sezon için kadrosuna kattı. Cengiz, kariyerinde önemli başarılar elde etti.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Mustafa Cengiz'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Mustafa Cengiz'i kadrosuna kattı. Kariyerinde Arkas Spor ve Spor Toto formalarını terleten Mustafa Cengiz; 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2021-2022 TSYD şampiyonluğu ve 2021 Milli Takımlar Avrupa Altın Ligi şampiyonluğu elde etmiştir. Mustafa Cengiz'e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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