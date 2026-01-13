Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Sarunas Jasikevicius ile 3 Yıllık Anlaşmaya Vardı
Fenerbahçe, Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü olarak Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Jasikevicius, Avrupa basketbolunda tanınmış bir isim olarak dikkat çekiyor ve takımı yeniden başarıya taşımak için göreve başlayacak. Fenerbahçe'nin bu hamlesi, yeni sezon öncesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor