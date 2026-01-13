Haberler

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Sarunas Jasikevicius ile 3 Yıllık Anlaşmaya Vardı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü olarak Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Jasikevicius, Avrupa basketbolunda tanınmış bir isim olarak dikkat çekiyor ve takımı yeniden başarıya taşımak için göreve başlayacak. Fenerbahçe'nin bu hamlesi, yeni sezon öncesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe, Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
