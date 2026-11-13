Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu Chris Silva ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Gabonlu oyuncusu Chris Silva ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025-26 ve 2026-27 sezonlarında formamızı giyen, bu süre boyunca kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Chris Silva ile yollarımız karşılık anlaşarak ayrılmıştır. Chris Silva'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı