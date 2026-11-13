Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu Chris Silva ile yollarını ayırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu oyuncusu Chris Silva ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesindeki açıklamada, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında forma giyen Silva'ya teşekkür edilerek kariyerinde başarılar dilendi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Gabonlu oyuncusu Chris Silva ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025-26 ve 2026-27 sezonlarında formamızı giyen, bu süre boyunca kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Chris Silva ile yollarımız karşılık anlaşarak ayrılmıştır. Chris Silva'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 69 sitede yayınlandı.
Eski manken İpek Tanrıyar'dan hastane paylaşımı! Notu güldürdü

Bir dönemin ünlü mankeniydi! Devlet hastanesinden paylaşım yaptı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası alarm
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi

Kimse bunu beklemiyordu! Dev bankalardan peş peşe güncelleme geldi
66 yıl önce bugünü işaret etmişti! Kıyamet kehanetinde beklenen gün geldi

Bugün kıyamet mi kopacak? 66 yıl önce verilen tarih geldi çattı
Microsoft'ta büyük erişim sorunu! Outlook ve Teams hizmetleri etkilendi

Milyonlar bilgisayar başındayken olanlar oldu
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış

Parktaki şu rezilliğe bakın! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

Dolar yeniden şahlandı!
Ne şakaları var ne de acımaları! İspanya önüne geleni deviriyor

Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayanın vay haline