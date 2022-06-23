Fenerbahçe, Emre Mor için resmi teklif yaptı! Sözleşmesindeki detay herkesi şaşkına çevirdi - Haberler

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Fenerbahçe, Emre Mor için resmi teklif yaptı! Sözleşmesindeki detay herkesi şaşkına çevirdi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te forma giyen Emre Mor, bu sezon gösterdiği performansla devlerin radarına girdi. Fenerbahçe, genç oyuncu için resmi girişimleri başlattı. Oyuncunun sözleşmesindeki bonservis detayı ise dikkat çekti.

Geçen sezon Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir performans sergileyen Emre Mor, Süper Lig devlerinin tekrar ilgisini çekti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, transfer dönemine hızlı başlayan kulüplerden olan Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük'e resmi teklif yaptı. Oyuncunun temsilcisi sözleşme ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi.

SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN İLGİNÇ DETAY

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor'un sözleşmesinde ilginç bir detay yer alıyor. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Emre Mor'un başka bir takıma transferi gerçekleşirse, belirlenen bonservis ücretinin yüzde 50'si oyuncuya verilecek.

Fenerbahçe, Emre Mor için resmi teklif yaptı! Sözleşmesindeki detay herkesi şaşkına çevirdi

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Fatih Karagümrük Fenerbahçe Emre Mor Spor Haberler

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