Fenerbahçe, Emre Mor için resmi teklif yaptı! Sözleşmesindeki detay herkesi şaşkına çevirdi

Geçen sezon Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir performans sergileyen Emre Mor, Süper Lig devlerinin tekrar ilgisini çekti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, transfer dönemine hızlı başlayan kulüplerden olan Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük'e resmi teklif yaptı. Oyuncunun temsilcisi sözleşme ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi.

SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN İLGİNÇ DETAY

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor'un sözleşmesinde ilginç bir detay yer alıyor. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Emre Mor'un başka bir takıma transferi gerçekleşirse, belirlenen bonservis ücretinin yüzde 50'si oyuncuya verilecek.