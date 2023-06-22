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Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde sona yaklaştı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Edin Dzeko'yu İstanbul'a getirdi. Golcü oyuncu sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli renklere bağlanacak.

p> Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Edin Dzeko, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer harekatı devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko'yu İstanbul'a getirdi. Golcü oyuncuyu taşıyan uçak, sabah erken saatlerde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Dzeko, sonrasında sağlık kontrollerinin geçmek üzere alandan ayrıldı. İki aşamalı olarak yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Edin Dzeko, kendini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor

Fenerbahçe Edin Dzeko İstanbul Spor Haberler

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