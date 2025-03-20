Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldıza da formayı giydiriyor

Premier Lig devi Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Mateo Kovacic için Fenerbahçe harekete geçiyor. Mourinho'nun onay verdiği transferde Livakovic de devrede olacak.

İNGİLİZLER YAZDI

İngilizlere göre gelecek sezon Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın planlamasında yer almayan ve takımdan gönderilmesi planlanan Kovacic ile yollar ayrılacak.

Burada devreye girecek olan Fenerbahçe yönetimi Türkiye'de liglerin sona ermesinin ardından bir toplantı yapacak ve harekete geçecek. Hem kulübü hem de oyuncuyla temasa geçip resmi teklifini iletecek olan yönetim, piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen oyuncu için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacak.

Mateo Kovacic için Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Livakovic'ten de yardım alınacak. 108 kez milli formayı sırtına geçiren Kovacic ile yakın arkadaş olan Livakovic, oyuncuya Türkiye ve F. Bahçe hakkında önemli referanslar verecek.