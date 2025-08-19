Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile Anlaşmaya Yakın

Fenerbahçe, Salzburg'da forma giyen 22 yaşındaki Malili futbolcu Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirerek transfer görüşmelerine başladı. Nene'nin bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu 22 yaşındaki Malili futbolcu Dorgeles Nene, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Nene'nin, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda Salzburg'da forma giyen Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ile birlikte gece geç saatlerde özel uçak ile Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 22 yaşındaki futbolcunun, bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından sözleşmeye imza atması bekleniyor. - İSTANBUL

